Charlie Hebdo ripubblica le caricature su Maometto. Leader musulmani: "Ignoratele, libertà va garantita" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel giorno in cui si apre il processo per gli attentati del gennaio 2015 a Parigi, che provocarono 17 vittime, Charlie Hebdo ha deciso di ripubblicare le caricature di Maometto, le stesse che, molto probabilmente, erano state... Leggi su europa.today

Agenzia_Ansa : #CharlieHebdo ripubblica le caricature di Maometto: lo annuncia il giornale alla vigilia dell'apertura del process… - ilfoglio_it : “Ci è stato spesso chiesto di pubblicare altre vignette di Maometto. Ci siamo sempre rifiutati: ci serviva un buon… - eziomauro : Charlie Hebdo ripubblica le caricature su Maometto. 'Non chineremo mai la testa' - arianedeschamp1 : @AlbertoLetizia2 @Sebla991 I vignettisti di Charlie Hebdo non hanno mai bruciato il Corano! - FabioSulpizio : RT @radio3mondo: Non è solo @Charlie_Hebdo_ a occuparsi della cosa, il quotidiano @libe dedica la copertina all'inizio del processo e nomin… -