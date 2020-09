Cerignola, portavalori rapinato fuori da ufficio postale: ladri via con 100mila euro (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ammonta a circa centomila euro il bottino della rapina avvenuta stamani ai danni del portavalori della Ivri che si trovava all'uscita dell'ufficio postale in via Corsica a Cerignola, nel Foggiano. A ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

SignorAldo : RT @IlMattinoFoggia: Colpo da 100mila euro al #portavalori di un ufficio postale di #Cerignola - 5rsMegafono : ? ULTIM'ORA #Cerignola Commando armato assalta portavalori, bottino di €100.000. LEGGI QUI ?? #FoggiaNews - IlMattinoFoggia : Colpo da 100mila euro al #portavalori di un ufficio postale di #Cerignola - sulsitodisimone : RT @giu98x: Rapina a portavalori nei pressi di una posta a Cerignola (FG) 40 minuti fa circa. Uditi spari. @Emergenza24 - LaGazzettaWeb : Cerignola (Fg), portavalori rapinato fuori da ufficio postale: ladri via con 100mila euro -

