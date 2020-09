Centro Democratico, Puzio e Orlando contro il termovalorizzatore in zona Asi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa degli esponenti di Centro Democratico Benevento. “I candidati con Centro Democratico al consiglio regionale della Campania Puzio e Orlando si dicono contrari al termovalorizzatore nella zona industriale di Benevento, rafforzando la tesi di Giuseppe Puzio, coordinatore provinciale del partito, che già si era pronunciato a sfavore sull’argomento in una nota stampa del 17 luglio 2020.Giuseppe Puzio aveva già sottolineato l’impatto negativo di questi impianti in una zona ricca di industrie e aziende e, conseguentemente, lavoratori: ha citato, infatti, studi nei quali si afferma che i ... Leggi su anteprima24

ilCentroDem : Bologna, Maria Grazia Bartolomei commissario di Centro Democratico - Beatric09656317 : @RobertoRedSox La Toscana è terra rossa Orgoglio di una grande sinistra Giani è appoggiato dal centro sinistra, 15… - SanremoNews : Sanremo: sabato prossimo in Valle Armea la presentazione della lista Europa Verde Centro Democratico - ViviCampania : Presentata la lista ‘Fare Democratico’, Panza: “Occupazione e sanità al centro” - -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Democratico Regionali, Storti (Centro Democratico): "Parte l'iniziativa Uomini sul Territorio" AvellinoToday VIDEO Comunali San Nicola: dal Piano urbanistico al centro universitario, il sindaco Marotta presenta il programma

Il candidato Sindaco Vito Marotta ha presentato il programma elettorale della sua coalizione. Ad appoggiarlo cinque liste: Partito Democratico, Democratici per San Nicola, Forza San Nicola, Movimento ...

FUSIONE COMUNI, RIVOLUZIONE MANCATA, MILIONI DI INCENTIVI ALLE ORTICHE

L’AQUILA – Nello scorrere l’elenco dei comuni abruzzesi al voto il 20 e 21 settembre prossimi, balzano agli occhi elezioni che riguarderanno anche meno di cento abitanti, un numero inferiore agli inq ...

Il candidato Sindaco Vito Marotta ha presentato il programma elettorale della sua coalizione. Ad appoggiarlo cinque liste: Partito Democratico, Democratici per San Nicola, Forza San Nicola, Movimento ...L’AQUILA – Nello scorrere l’elenco dei comuni abruzzesi al voto il 20 e 21 settembre prossimi, balzano agli occhi elezioni che riguarderanno anche meno di cento abitanti, un numero inferiore agli inq ...