Centrale elettrica turbogas luminosa: la Lonardo interroga il Ministro Patuanelli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Presenterò una interrogazione urgente al Ministro Patuanelli sul via libera del ministero dello Sviluppo Economico alla Centrale elettrica turbogas luminosa da realizzarsi a Benevento”. Così la senatrice Sandra Lonardo a proposito della proroga decretata dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’avvio dei lavori della Centrale elettrica a Ponte Valentino entro il 2022. “Autorizzare una Centrale elettrica immensa da 385 mw in un’area con importanti aziende del settore agroalimentare e alla confluenza dei fiumi Tammaro e Calore è a dir poco scandaloso”, rincara la senatrice ... Leggi su anteprima24

"Presenterò una interrogazione urgente al ministro Patuanelli sul via libera del ministero dello Sviluppo Economico alla centrale elettrica turbogas Luminosa da realizzarsi a Benevento". Così la senat ...