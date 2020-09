"Censurata perché sto con Zangrillo". La nazi-vegana Daniela Martani licenziata in tronco: rovinata dal coronavirus | Guarda (Di mercoledì 2 settembre 2020) Talebana vegana, no vax, "negazionista del coronavirus", o perlomeno della mascherina. Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello nota sui social per certe sue sparate "estreme" (tristemente celebre quella sul terremoto di Amatrice come contrappasso per aver inventato l'odiata amatriciana), è stata licenziata in tronco da Radio Kiss Kiss, e la diretta interessata ora parla di censura. "Nella telefonata intercorsa ieri con il direttore del network è emerso che la decisione di non rinnovarmi il contratto, è stata presa a seguito delle mie esternazioni e le mie prese di posizione sulla questione Covid non conformi a quelle circolanti su tv, pubbliche e private - ha denunciato sui social la Martani - ... Leggi su liberoquotidiano

