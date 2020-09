Cellino su Tonali: "Inter? Forse mancavano i soldi. Milan, un bel progetto" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le parole di Massimo Cellino sul passaggio di Sandro Tonali dal Brescia al Milan, con riferimento all'Inter e all'affare sfumato Leggi su 90min

Colpo di fondamentale importanza quello del Milan, che ha chiuso tutte le pratiche per Tonali. Il centrocampista del Brescia, talento purissimo del calcio italiano, sta per arrivare a Milano, e a ...Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato del passaggio di Tonali al Milan a TopCalcio24. Le sue parole riprese da Tmw: "Marotta ci teneva tanto, so che Conte lo apprezzava molto - ha spieg ...