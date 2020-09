Celli: sfratto Lazio Nuoto ennesima vergognosa forzatura (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “Sfrattati in piena estate e in tutta fretta, neanche fossero dei pericolosi criminali. Se la solerzia usata oggi per sfrattare la storica societa’ Lazio Nuoto dalla piscina della Garbatella fosse stata usata in questi quattro anni per risolvere tutti i problemi degli impianti della citta’, riconoscerei a questa giunta l’onore delle armi. Invece, il Campidoglio a guida Raggi si e’ accanito contro la Lazio Nuoto, in modo sproporzionato e ingiustificato.” “Con le richieste del Tar, dopo la nota decisione, sarebbe stato opportuno per l’Amministrazione procedere con una nuova gara. Invece, e’ stata rinnovata la commissione e, con una semplice richiesta aggiuntiva di documenti solo ad un concorrente, la gara e’ stata di nuovo assegnata alla stessa ... Leggi su romadailynews

