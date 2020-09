Cecilia Rodriguez tradita da Ignazio Moser? Lei in vacanza gli lancia frecciatine (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pare che dietro la rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci sia un tradimento ai danni della sorella di Belen, che lancia frecciatine al suo ex. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (fonte Instagram @CeciliaRodriguez e @IgnazioMoser)Insomma per le sorelle Rodriguez l’arrivo dell’estate non ha portato buone novelle, anzi. Entrambe hanno iniziato il lockdown con accanto i loro uomini e con la speranza per Belen di allargare la famiglia, per Cecilia di iniziarla e ora sono entrambe single in vacanza insieme. Per il momento i motivi che hanno portato alla tanta ... Leggi su chenews

