Cava de’ Tirreni, domani si presente l’Associazione delle Dipendenze (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – domani, giovedì 3 settembre, alle ore 10.30, presso la Sala del Consiglio comunale di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Associazione Italiana delle Dipendenze. Saranno presenti il presidente di A.I.D.D. Rossano De Angelis e Patrizia Amato, dirigente medico Sert di Cava de’ Tirreni, socio onorario A.I.D.D. L’organizzazione di volontariato opererà nel territorio di Cava de’ Tirreni per assistere le persone dipendenti da droghe, alcol, dal gioco d’azzardo e i loro familiari, attraverso l’apertura al pubblico di uno sportello, in piena collaborazione con le strutture ... Leggi su anteprima24

