Caterina Bernal: “Ignazio Moser? Voleva venire a Madrid, Cecilia lo ha…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Caterina Bernal esce allo scoperto. La modella argentina, che sembrerebbe essere la causa della crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, durante la quale ha spiegato di aver conosciuto il ragazzo in Sardegna. E di essere stata oggetto di numerose avances da parte sua. «Eravamo al Phi Beach. Ignazio era con un’altra ragazza nel tavolo di fronte al mio. Parlava con lei, che aveva conosciuto lì, ma guardava me. Poi un amico in comune di entrambi, Nicola, mi ha detto che lui Voleva conoscermi. Io ho pensato “Ma non è serio un ragazzo che parla con un’altra e fissa me”», ha iniziato a raccontare. Caterina ... Leggi su velvetgossip

