Caterina Balivo: "La Rai mi voleva, ma ho scelto la famiglia" (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Rai l'avrebbe voluta ancora in tv ma lei per ora ha scelto la famiglia. Lo rivela Caterina Balivo che posta su Instagram una sua foto in cui si mostra al risveglio, spettinata e con una tazza in mano e uno sguardo sereno di chi si interroga verso il futuro. "Primo settembre, sei arrivato! E ora da dove si parte? Riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi. Aggiorniamoci", scrive l'ex conduttrice di 'Vieni da Me' su instagram. A chi le domanda quando la rivedrà in tv la Balivo divertita risponde: "Passerà un po', così ringiovanisco". A quel punto una sua fan le chiede: "E dai, si vedeva che amavi il tuo lavoro. come mai questa decisione? Colpa della Rai che non ha rinnovato?" e la Balivo si sbilancia e ...

