Caterina Balivo foto senza trucco: eccola al naturale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nonostante non sarà più al timone di Vieni da me, Caterina Balivo continua ad allietare i suoi follower su Instagram attraverso delle ultime foto che hanno riscosso grande successo. La conduttrice si è presentata senza trucco i commenti sono stati davvero inaspettati. Scopriamo subito nei dettagli cos’è accaduto. Un’estate speciale Dopo i grandissimi impegni televisivi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

