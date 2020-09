Caterina Balivo: dopo l’addio Giovanni Ciacci pubblica una foto su Instagram (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sembrano ormai lontani i tempi di Detto Fatto in compagnia di Caterina Balivo, una delle conduttrici Rai più amate degli ultimi anni. Ma i fan più attenti hanno notato un dettaglio che fa ben sperare: che ci sia un nuovo progetto in arrivo, per la presentatrice? La scorsa stagione di Vieni da Me, la trasmissione alla quale da due anni Caterina Balivo si dedicava anima e corpo, è stata piuttosto complicata a causa dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, e ha sicuramente messo a dura prova l’innegabile professionalità della conduttrice. Al termine dell’ultima puntata, solo qualche mese fa, ha annunciato al pubblico di Rai1 la sua intenzione di abbandonare il programma per dedicarsi a nuovi impegni – di cui non si hanno ancora notizie. La reazione dei fan è ... Leggi su dilei

