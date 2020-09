Cate Blanchett arriva a Venezia 77: “L’emergenza Covid? Gli altri Paesi non hanno imparato dall’Italia” (Di mercoledì 2 settembre 2020) VENEZIA – Parte oggi al Lido la 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, prima kermesse del settore a non rinunciare a un’edizione in presenza nonostante l’emergenza Covid-19. Una manifestazione che sarebbe stato piu’ opportuno rimandare? Assolutamente no, e’ il giudizio del direttore della Mostra Alberto Barbera, che oggi al Lido, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Sin dall’inizio abbiamo detto dobbiamo fare la Mostra, dobbiamo farla anche in condizioni difficili come quelle di quest’anno. Con qualche rinuncia, con qualche rischio, calcolato, perche’ i protocolli di sicurezza sono rigidissimi. Abbiamo iniziato il festival bene. La pre-inaugurazione di ieri ci ha mostrato che tutto si puo’ svolgere regolarmente”. Dello stesso avviso anche la presidente della della Giuria internazionale del Concorso, Cate Blanchett, che si e’ detta onorata di poter essere a Venezia. “È un privilegio e un onore essere qui oggi. Sembra quasi un miracolo.Sono emozionata. Negli ultimi sei mesi ho parlato solo ai miei maiali e alle mie galline”, ha dichiarato Blanchett, che ha confessato di aver avuto il consenso di suo marito nell’affrontare il viaggio nonostante la pandemia Covid, mentre i suoi figli non erano altrettanto d’accordo. Leggi su dire

