Castel di Sangro, il report del club: lavoro personalizzato in palestra per Ounas (Di mercoledì 2 settembre 2020) Decimo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : Oggi alle 15:30, presso il Palasport di Castel di Sangro, il Presidente @ADeLaurentiis parteciperà al convegno “Una… - sscnapoli : Segui in diretta dal Palasport di Castel di Sangro il convegno “Una questione di gusto” ?? - sscnapoli : Graditissima visita del Ministro Costa al ritiro di Castel di Sangro. ?? #ForzaNapoliSempre - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Graditissima visita del Ministro Costa nel ritiro di Castel di Sangro - NCN_it : #FOTO – A CASTEL DI SANGRO VISITA DEL MINISTRO #COSTA. IL #NAPOLI SU TWITTER: «GRADITISSIMA» -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Sangro Coronavirus, contagiata a Castel di Sangro giornalista al seguito del Napoli calcio Il Messaggero Castel di Sangro, Osimhen è una furia! Altro eurogol di Lozano, che bomba di Demme all'incrocio

Seduta d'allenamento pomeridiana a Castel di Sangro, in Abruzzo, sede del ritiro prestagionale della SSC Napoli, per la squadra alle dipendenze di mister Gennaro Gattuso. I calciatori azzurri si sono ...

Castel di Sangro, il report del club: lavoro personalizzato in palestra per Ounas

Decimo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. La squadra ha svolto seduta pom ...

Seduta d'allenamento pomeridiana a Castel di Sangro, in Abruzzo, sede del ritiro prestagionale della SSC Napoli, per la squadra alle dipendenze di mister Gennaro Gattuso. I calciatori azzurri si sono ...Decimo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. La squadra ha svolto seduta pom ...