Caso Navalny, Berlino: 'E' stato avvelenato col Novichok. Abbiamo prove indubitabili' (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok". E' la denuncia della Germania dopo un test tossicologico, effetuato all'ospedale Charité di Berlino, sull'oppositore ... Leggi su tg.la7

Il ministro degli Esteri tedesco convoca l'ambasciatore russo per "un chiarimento urgente" e chiede che i responsabili paghino davanti alla legge. Mosca: "Non informati su risultati del test"