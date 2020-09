Caso Navalny, Berlino: 'E' stato avvelenato col Nervino. Abbiamo prove indubitabili' (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente Nervino del gruppo Novichok". E' la denuncia della Germania dopo un test tossicologico, effetuato all'ospedale Charité di Berlino, sull'oppositore ... Leggi su tg.la7

Secondo Berlino nel corpo di @navalny sono state trovate tracce di composto al nervino Novichok. La Russia deve fare chiarezza. Berlino dura sul caso Navalny: prove 'indubitabili' sull'avvelenamento

Il ministro degli Esteri tedesco convoca l'ambasciatore russo per "un chiarimento urgente" e chiede che i responsabili paghino davanti alla legge. Mosca: "Non informati su risultati del test" di Redaz ...EMBED START Image {id: "editor_0"} epa08631626 German Chancellor Angela Merkel during her annual press conference at Bundespressekonferenz in Berlin, Germany, 28 August 2020. The traditional media bri ...