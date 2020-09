Caso Navalny, Berlino: “Avvelenato con il Novichok” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alexej Navalny avvelenato con il Novichok. A dirlo è stato il governo tedesco attraverso il suo portavoce. Berlino (GERMANIA) – “Alexej Navalny è stato avvelenato con il Novichok. Mosca deve dare spiegazioni“. Queste sono le parole, riportate da La Repubblica, del portavoce del governo tedesco, Steffen Siebert. Gli esami effettuati a Berlino non sembrano lasciare particolari dubbi. L’oppositore di Vladimir Putin è stato avvelenato con la stessa tossina utilizzata in Inghilterra per il Caso Skirpal. Il governo tedesco ha richieste delle spiegazioni a Mosca che sin dal primo momento del ricovero ha smentito qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda. Alexej Navalny avvelenato in Russia Le condizioni di Alexej ... Leggi su newsmondo

