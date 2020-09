Caso “Chanel Totti”, interviene papà Francesco: «Ora ci saranno conseguenze legali» (Di mercoledì 2 settembre 2020) È nata Isabel, terza figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sfoglia la gallery Vedere la propria figlia tredicenne sulla copertina di un magazine nazionale, ripresa di sbieco e con il viso pixelato ma con il lato B in primo piano ha fatto «andare fuori di testa» Ilary Blasi, 39 anni, e Francesco Totti, 43, genitori dell’adolescente. Leggi anche › Chanel Totti: arrivano le scuse di Monica Mosca. E intervengono il Moige e Licia Ronzulli «Commenti ... Leggi su iodonna

ChaanelChanel : Gaia con coco chanel ha sganciato la moda del rimmel nelle canzoni per caso? ?? - Giuls8989 : @aidalaverdadera A sto punto quasi meglio Day Dreamer che con le tette al vento ci spiega l’importanza (sacrosanta)… - Fraboys69 : RT @giornalettismo: L'ex capitano della #Roma Francesco #Totti ha parlato per la prima volta, in maniera esplicita, di conseguenze legali s… - hazardingKDB : RT @giornalettismo: L'ex capitano della #Roma Francesco #Totti ha parlato per la prima volta, in maniera esplicita, di conseguenze legali s… - _treacherous_13 : RT @giornalettismo: L'ex capitano della #Roma Francesco #Totti ha parlato per la prima volta, in maniera esplicita, di conseguenze legali s… -

