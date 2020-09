Cas’Aupa, raccolta fondi per salvare il Social Garden danneggiato dalla tromba d’aria (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cas’Aupa nasce nel 2009 dalla volontà di tanti ragazzi nel volersi ritagliare uno spazio dedicato alla creatività giovanile, all’interno della realtà periferica della città di Udine, recuperando un immobile dismesso da molto tempo. L’Associazione, dopo il progressivo restauro, ha deciso di utilizzare lo stabile come luogo di aggregazione Sociale, promuovendo stagioni musicali con gruppi locali emergenti e band di livello nazionale e internazionale, oltre che a gestire una sala concerti, una sala prove attrezzata e una serigrafia, gestita autonomamente dai volontari. Il maltempo, che negli ultimi giorni ha messo in ginocchio il Veneto, non ha risparmiato nessuno, e anche il circolo Cas’Aupa, che aveva da poco ripreso le sue attività, ha subìto ingenti danni: una ... Leggi su udine20

