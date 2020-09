Casalino contro Casaleggio, nel M5S è scoppiata la guerra della comunicazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) La resa dei conti all’interno del Movimento Cinque Stelle è ormai questione di qualche settimana. Quelle che separano gli esponenti pentastellati da un duplice appuntamento: prima le Regionali del 20-21 settembre, dall’esito scontato e nefasto, poi gli Stati Generali fissati per il 4 ottobre. Lì si consumerà lo scontro finale tra i big del partito, con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in prima linea già pronti a darsi battaglia. E con un’incognita gigantesca a pesare come la proverbiale Spada di Damocle sulla testa di tutti: la possibile discesa in campo del premier Giuseppe Conte. Difficile, in realtà, che l’inquilino di Palazzo Chigi si esponga in questa fase. Anche se una sua eventuale mossa spazzerebbe via ogni possibile rivale: nessuno, in questo momento, ha lo stesso peso del presidente del ... Leggi su ilparagone

