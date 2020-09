Cartelle esattoriali, si ipotizza un nuovo rinvio a dicembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Allo studio la possibilità di un ulteriore rinvio della notifica delle Cartelle esattoriali sospese dal decreto Agosto fino al 15 ottobre. Si ipotizza che la sospensione possa arrivare fino al 1° dicembre oppure oltre, direttamente all’anno nuovo. Questa sospensione è voluta fortemente dalla Lega per dare più tempo ai contribuenti morosi di poter procedere al pagamento all’atto della riscossione. Cartelle esattoriali: possibile nuovo rinvio Il problema del mancato incasso creerebbe difficoltà alle casse dello Stato, un introito non da poco considerando tutte le Cartelle esattoriali da incassare con le relative sanzioni. A rilevare ... Leggi su notizieora

matteosalvinimi : #Salvini: #pacefiscale. Stiamo proponendo al governo di stralciare le 12milioni di cartelle esattoriali di Equitali… - newsfinanza : Cartelle esattoriali, spunta l’ipotesi di una nuova proroga della sospensione - andreaarma : RT @Daniele_Manca: Cartelle esattoriali Covid, nuova proroga sospensione: sono circa 9 milioni le cartelle esattoriali sospese senza essere… - Daniele_Manca : Cartelle esattoriali Covid, nuova proroga sospensione: sono circa 9 milioni le cartelle esattoriali sospese senza e… - notiziedabruzzo : Su mille miliardi di cartelle esattoriali incassato solo il 13 per cento. ???? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle esattoriali

ROMA - Lampedusa come l'epicentro di un sisma. Per l'isola più a sud d'Italia, e per la sua economia basata su pesca e turismo devastata dalle conseguenze delle ondate migratorie prima, dalla paura de ...Pressing in Parlamento per spostare la riscossione dal 16 ottobre a fine anno. L’Agenzia delle entrate agirà in tempi diversi UDINE. Sono i cosiddetti “atti congelati”. Vale a dire le cartelle esattor ...