Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua figlia Rita: "Prima che morisse litigai con lui, ma..." (Di mercoledì 2 settembre 2020) Prima della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua figlia Rita Dalla Chiesa ebbe un litigio con lui ma quella discussione salvò la vita della figlia della conduttrice, Giulia Cirese. Carlo Alberto Dalla Chiesa fu ucciso il 3 settembre 1982 Dalla mafia insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro: in quella macchina poteva esserci anche la nipote del generale dei Carabinieri se qualche giorno Prima Rita Dalla Chiesa non avesse litigato con il padre. Carlo Alberto Dalla Chiesa è stata una ... Leggi su movieplayer

Buone notizie per gli allergici: sembrerebbero essere più protetti dalle forme più gravi di Covid-19. È quanto emerge da uno studio multicentrico, coordinato da Enrico Scala dell'Istituto dermopatico ...

SIMONA DALLA CHIESA/ “Mio padre Carlo Alberto avrebbe colpito il sistema politico”

Simona Dalla Chiesa, terza figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: il suo impegno politico e il ricordo del padre ucciso dalla mafia. Così come Nando Dalla Chiesa, anche un’altra figlia del Ge ...

