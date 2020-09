Caputo: il calciatore di Altamura in nazionale, “non mi ha regalato niente nessuno” Oggi il calendario del campionato di serie A (Di mercoledì 2 settembre 2020) Francesco Caputo, Ciccio, da Altamura, over 30 alla prima convocazione in nazionale, è stato premiato da Roberto Mancini. A suon di reti ha meritato la maglia azzurra e lo ha fatto grazie a quella neroverde del Sassuolo. L’attaccante pugliese ha tenuto ieri la sua prima conferenza stampa a Coverciano. Fra l’altro ha detto: “non mi ha regalato niente nessuno” e insomma, l’opportunità per il calciatore pugliese è stata esclusivamente frutto del merito. La nazionale italiana è attesa da due impegni, fra domani e il 7 settembre, nella Nations League: si inizia in casa con la Bosnia, poi la trasferta in Olanda. Intanto a mezzogiorno viene varato il calendario del campionato di ... Leggi su noinotizie

gianlutanci : RT @V_Entella: Ciccio #Caputo convocato in #Nazionale Questa è la storia di un grande #calciatore che con passione, tenacia, coraggio e ta… - LaTerzaStella : @IlCafaro @Fabrizi8Maselli @EmaGiulianelli La gavetta non è un valore è un merito. Vardy è un gran giocatore, Caput… - Chanfli23 : RT @V_Entella: Ciccio #Caputo convocato in #Nazionale Questa è la storia di un grande #calciatore che con passione, tenacia, coraggio e ta… - JoelSierra_ : RT @V_Entella: Ciccio #Caputo convocato in #Nazionale Questa è la storia di un grande #calciatore che con passione, tenacia, coraggio e ta… - tifosidownunder : RT @V_Entella: Ciccio #Caputo convocato in #Nazionale Questa è la storia di un grande #calciatore che con passione, tenacia, coraggio e ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Caputo calciatore Caputo: il calciatore di Altamura in nazionale, "non mi ha regalato niente nessuno" Noi Notizie Nazionale, escluso Tonali dai convocati. Sensi provato davanti alla difesa

Dopo l'arrivo del centrocampista del Chelsea, in ritardo rispetto ai compagni per l'isolamento al quale si è dovuto sottoporre dopo essere stato a contatto con compagni di squadra positivi al Covid, l ...

Italia, Bastoni: "Se sono in Nazionale è grazie a Conte". Locatelli e Caputo: "È un sogno"

Il difensore dell'Inter commenta, in conferenza stampa, la convocazione in Nazionale: "Se sono qui è grazie a Conte, in pochi avrebbero lanciato un ventenne in Serie A". Prima chiamata anche per Locat ...

Dopo l'arrivo del centrocampista del Chelsea, in ritardo rispetto ai compagni per l'isolamento al quale si è dovuto sottoporre dopo essere stato a contatto con compagni di squadra positivi al Covid, l ...Il difensore dell'Inter commenta, in conferenza stampa, la convocazione in Nazionale: "Se sono qui è grazie a Conte, in pochi avrebbero lanciato un ventenne in Serie A". Prima chiamata anche per Locat ...