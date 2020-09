Candock e Marina di Valletta: una partnership d'eccellenza (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Roma, 2 settembre 2020) - Candock continua la sua politica di espansione, insieme a partner di altissimo livello. Da poco infatti sono state installate delle nuove piattaforme nel Porto Turistico di Marina di Valletta: si tratta di 6 piattaforme per moto d'acqua “Jetslide” che si vanno ad aggiungere ai dieci già precedentemente installati da Candock nella Marina Maltese. Le piattaforme Galleggianti di Candock Italia Candock è un'azienda Canadese che sviluppa, produce e commercializza piattaforme e sistemi modulari galleggianti per le più svariate esigenze. Distribuita in Italia e Malta da Asia s.r.l, tra i suoi prodotti di punta ci sono i pontili galleggianti: un sistema a moduli realizzato in polietilene ad alta densità di ... Leggi su liberoquotidiano

