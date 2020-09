Cancelo su Messi: «Al Manchester City può fare grandi cose» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Joao Cancelo, giocatore del Manchester City, ha parlato del possibile trasferimento di Leo Messi nel club inglese Joao Cancelo, esterno del Manchester City, ha parlato del possibile trasferimento di Leo Messi nella squadra inglese. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW: «È un grande giocatore, non si può dire il contrario. E in una squadra come il Manchester City, che ha grandi giocatori in rosa, potrebbe fare ovviamente grandi cose». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AlbertVirgili : Cancelo i Eric per Messi. ?? - SaphirSkyblue : @KillerKun172 Sterling Aguero Messi Bernardo De Bruyne Rodri Cancelo Laporte Koulibaly Walker Ederson - joaofreitas_25 : @blogdocarlao ' Aguero Sterling Messi Bernardo Rodri De Bruyne… - TahirFall1 : @City_Xtra @BlazquezFont 150 M€ + Jesus + Garcia + Cancelo + Bernardo against Messi + Roberto + Alba - GiacomoGiura : @IGNA_10_ @Mokita30 @JosseM85 Dopo aver preso Ronaldo la Juve non mi ha dato l'impressione di club in grado di gest… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancelo Messi Messi, addio al Barcellona. Cancelo: "Nel City tanti campioni, può fare grandi cose" TUTTO mercato WEB Cancelo su Messi: «Al Manchester City può fare grandi cose»

Joao Cancelo, esterno del Manchester City, ha parlato del possibile trasferimento di Leo Messi nella squadra inglese. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW: «È un grande giocatore, non si può dir ...

Covid, la preside della scuola del Parco Verde: "Riapriamo i cancelli o perdiamo questi ragazzi"

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 60 pazienti positivi, 5 in terapia intensiva "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 60 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars- ...

Joao Cancelo, esterno del Manchester City, ha parlato del possibile trasferimento di Leo Messi nella squadra inglese. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW: «È un grande giocatore, non si può dir ...Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 60 pazienti positivi, 5 in terapia intensiva "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 60 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars- ...