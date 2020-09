Campania, 117 positivi su 5mila tamponi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Relativamente stabile il numero dei positivi nel bollettino odierno della Regione Campania, anche se scenono i tamponi effettuati positivi del giorno: 117 (*) tamponi del giorno: 5.134 Totale positivi: 7.285 Totale tamponi: 430.232 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 446 Guariti del giorno: 7 Totale guariti: 4.437 (di cui 4.432 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). * 39 viaggiatori (29 casi dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri). L'articolo ... Leggi su ilnapolista

Si riscende sotto quota mille, ma è una buona novella con l'asterisco, perché il numero dei nuovi contagi scende soprattutto a causa del minor numero di tamponi messi a referto ieri, che in realtà si ...

L’ultimo bollettino Coronavirus Italia emerso nella giornata di ieri, lunedì 310 agosto, ha confermato l’andamento stabile dei contagi da Covid nel nostro Paese, sebbene sia necessario, in questa fase ...

