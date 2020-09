Cambogia, morto Kaing Guek Eav: era il torturatore dei Khmer Rossi (Di mercoledì 2 settembre 2020) In Cambogia, è morto all’età di 77 anni Kaing Guek Eav, capo interrogatori e torturatore dei Khmer Rossi, condannato in seguito per crimini contro l’umanità. Kaing Guek Eav, ex capo degli interrogatori e torturatore professionista a servizio del regime Cambogiano dei Khmer Rossi, è morto all’età di 77 anni nella giornata di ieri in un … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Duch, il cui vero nome è Kaing Guek Eav, si era convertito al cristianesimo alla fine degli anni ’90. Sotto i Khmer Rossi è stato il direttore della prigione di Tuol Sleng, dove sono stati uccisi per ...

È morto Kang Kek Iew, capo della polizia dei Khmer Rossi in Cambogia

È morto a 77 anni Kang Kek Iew, importante esponente politico dei Khmer Rossi, il partito comunista cambogiano il cui regime militare devastò il paese tra il 1975 e il 1979. Kang Kek Iew, conosciuto a ...

È morto a 77 anni Kang Kek Iew, importante esponente politico dei Khmer Rossi, il partito comunista cambogiano il cui regime militare devastò il paese tra il 1975 e il 1979. Kang Kek Iew, conosciuto a ...