Cambogia, morto il “capo” dei torturatori Khmer Rossi (Di mercoledì 2 settembre 2020) In Cambogia, nelle prime luci di stamani (ora italiana), è arrivata la notizia: è morto Kaing Guek Eav, capo dei torturatori Khmer Rossi. All’opinione pubblica era stato raccontato dal coraggio e dall’audacia di Tiziano Terzani, che fu il primo ad andare in Cambogia per testimoniare cosa stesse realmente accadendo. Scritti riportati, poi, in alcuni dei suoi libri. Parliamo del drammatico e terribile genocidio che i Khmer Rossi inflissero al popolo Cambogiano. Il 17 aprile 1975 i Khmer Rossi, guidati dallo spregiudicato Pol Pot, fecero ingresso nella capitale della Cambogia, Phnom Penh, dando vita a uno dei regimi più sanguinari della storia. Durante il ... Leggi su bloglive

