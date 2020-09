Cambogia: è morto oggi il “compagno Duch”, il torturatore del carcere S-21 (Di mercoledì 2 settembre 2020) È morto oggi all’età di 77 anni Kang Kek Iew, noto come compagno Duch, uno dei più feroci responsabili del genocidio Cambogiano. Prima di unirsi all’Angkar nel 1967, il partito comunista di Pol Pot, Duch era un professore di matematica. Dopo aver affinato le tecniche di tortura, nel 1975 gli fu affidata la direzione del carcere di massima sicurezza di Phnom Penh, il famigerato S-21, dove tra il 1975 e il 1979 furono incarcerate tra le 12mila e le 20mila persone. Ne rimasero in vita solo 12 documentate. I khmer rossi dovevano pulire il paese dai traditori: dissidenti, intellettuali, borghesi, donne, bambini. Fu uno dei regimi più violenti del XX secolo. In quegli anni morirono circa due milioni di persone, quasi un terzo della popolazione di allora, tra esecuzioni di massa, ... Leggi su italiasera

Corriere : Morto il compagno Duch, spietato torturatore nel regime di Pol Pot - MediasetTgcom24 : Cambogia, morto in ospedale il capo dei torturatori dei Khmer Rossi #KaingGuekEav - Internazionale : • Comincia il processo per l’attentato a Charlie Hebdo • Morto uno dei responsabili del genocidio in Cambogia • Pr… - Bigalfry : È morto Kang Kek Iew, capo della polizia dei Khmer Rossi in Cambogia - italiaserait : Cambogia: è morto oggi il “compagno Duch”, il torturatore del carcere S-21 -