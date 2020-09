Cambogia: è morto a 77 anni il capo della prigione dei Khmer Rossi (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ morto a 77 anni Kaing Guek Eav, il capo della famigerata prigione di Tuol Sleng in Cambogia, dove i Khmer Rossi hanno torturato e ucciso migliaia di persone alla fine degli anni ’70. Il suo soprannome era Compagno Duch ed era stato condannato all’ergastolo per crimini contro l’umanità da una corte dell’ONU per il suo ruolo nel genocidio Cambogiano. Circa due milioni di persone sono morte per mano dei Khmer Rossi in Cambogia tra il 1975 e il 1977. Duch era stato il primo tra le figure di spicco del regime ad essere condannato per crimini contro l’umanità in 2010, un evento storico nella condanna di una delle ... Leggi su giornalettismo

Kaing Guek Eav è stato il primo membro della leadership dei Khmer rossi ad affrontare un processo per il suo ruolo all'interno di un regime accusato di almeno 1,7 milioni di morti nei "campi di ...

