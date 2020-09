Calendario Serie Tv in Italia 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISION Il – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon, AppleTv+ e TIMVISION. Da Gennaio 2020 a Dicembre 2020, in questo articolo, che aggiorniamo a ogni annuncio, trovate le date delle nuove stagioni delle Serie tv in arrivo sui canali e servizi streaming in Italia, più le nuove Serie tv. Aggiornato il 9 agosto 2020 Council of Dads dal 16 agosto su Canale 5. Italia 2 farà sabato 15 e domenica 16 in maratona pomeridiana le brevi comedy Abby’s e I Feel Bad durate una sola stagione. Su ... Leggi su dituttounpop

