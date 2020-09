Calendario Serie A, tutte le giornate del campionato 2020/21 – LIVE (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calendario Serie A, tutte le giornate del campionato 2020/21 al via il prossimo 19 settembre. Inter e Atalanta salteranno la prima giornata come deciso dal Consiglio di Lega Alle ore 12 parte ufficialmente la stagione calcistica italiana 2020/2021. Con il consueto varo dei calendari della prossima Serie A, si entra a tutti gli effetti nel … L'articolo Calendario Serie A, tutte le giornate del campionato 2020/21 – LIVE proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - Inter : ?? | PREVISIONI Tra poche ore conosceremo il calendario della prossima Serie A: secondo voi chi affronteremo alla p… - DiMarzio : #SerieA 2020-21, oggi la presentazione del calendario. Date, turni infrasettimanali e soste: tutto quello che c'è d… - CalcioWeb : #CalendarioSerieA 2020-2021: subito Lazio-Atalanta, l'Inter va a Benevento. Tutte le giornate - - firenzeviola_it : CALENDARIO SERIE A: PRIMA COL TORINO, POI INTER E DUE LIGURI -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Manca davvero pochissimo: tra pochi minuti comincerà la cerimonia per la compilazione del calendario della Serie A 2020-21 e dunque conosceremo quali saranno le avversarie dell’inter per la prossima s ...La gara Picerno-Bitonto del campionato 2018-19 di Serie D è sottoposta al giudizio della Giustizia ... posticipare lo svolgimento del sorteggio dei calendari del campionato 2020-2021 previsto per il ...