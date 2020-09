Calendario Serie A: spunta la data e l’avversario della prima giornata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calendario Serie A – Adesso parte il conto alla rovescia verso la prima giornata della Serie A Tim. I bianconeri si preparano in vista della stagione ormai imminente, nel frattempo stabilite le date e le partite della prima giornata. Esami tosti per Pirlo, che dopo il “battesimo” casalingo avrà di fronte due formazioni ostiche. Ecco il primo match che inaugurerà la stagione. Calendario Serie A, UFFICIALE: spunta la data e l’avversario della prima giornata La Juventus inizierà in casa il campionato contro la Samp il 20 settembre e chiuderà dunque la ... Leggi su juvedipendenza

Inter : ?? | CALENDARIO Ecco il calendario completo della @SerieA '20/'21 dei nerazzurri #SerieATIM #NonPrendereImpegni ?? - Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - Inter : ?? | PREVISIONI Tra poche ore conosceremo il calendario della prossima Serie A: secondo voi chi affronteremo alla p… - acspezia : ?? Esordio in casa dell'@Udinese_1896 ?? I derby liguri al 14° e 17° turno ?? @acmilan , @juventusfc e @Inter alla 3a… - il_trep : RT @SoloEsclusivInt: ?????? IL CALENDARIO UFFICIALE DELLA NOSTRA INTER PER LA SERIE 20/21. ???? Salvate il post e non prendete impegni ??????… -