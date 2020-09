Calendario Serie A, il campionato 2020/21 giornata per giornata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per la sfida tra Juventus e Inter, tra le due principali candidate allo scudetto, bisognerà aspettare la penultima giornata, quando ci sarà anche il derby della Capitale. Il Calendario della Serie A 2020-2021, al via nel weekend del 20 settembre, regala una partita che potrebbe valere il campionato proprio nel finale. L’inizio invece sarà più soft: i nerazzurri di Antonio Conte trovano il Benevento mentre il primo test per Andrea Pirlo in panchina sarà con la Sampdoria. C’è subito però un incrocio ai piani alto: Lazio contro Atalanta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - Inter : ?? | PREVISIONI Tra poche ore conosceremo il calendario della prossima Serie A: secondo voi chi affronteremo alla p… - DiMarzio : #SerieA 2020-21, oggi la presentazione del calendario. Date, turni infrasettimanali e soste: tutto quello che c'è d… - CalcioWeb : #CalendarioSerieA 2020-2021: subito Lazio-Atalanta, l'Inter va a Benevento. Tutte le giornate - - firenzeviola_it : CALENDARIO SERIE A: PRIMA COL TORINO, POI INTER E DUE LIGURI -