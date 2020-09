Calendario serie A, diretta: subito Lazio-Atalanta. Roma-Juve alla seconda. Derby Capitale alla 18esima (Di mercoledì 2 settembre 2020) E' stato presentato il nuovo Calendario di serie A e per la prima volta unicamente digital. Non è stato il classico sorteggio in ordine cronologico, le giornate sono state presentate in... Leggi su ilmessaggero

Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - Inter : ?? | CALENDARIO Ecco il calendario completo della @SerieA '20/'21 dei nerazzurri #SerieATIM #NonPrendereImpegni ?? - Inter : ?? | PREVISIONI Tra poche ore conosceremo il calendario della prossima Serie A: secondo voi chi affronteremo alla p… - corra_davide : RT @SkySport: Calendario Serie A 2020 2021: tutte le giornate #SkySport #SkySportSerieA - john_nufc42 : RT @1913parmacalcio: @SerieA 2020/21, ecco il calendario dei Crociati! ??? ??? -