Calendario serie A: Crotone in trasferta contro il Genoa il 20 settembre, poi il Milan in casa la seconda giornata. La Juve allo Scida la quarta giornata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le dichiarazioni di mister Stroppa dopo l’uscita del Calendario: “Le squadre occorre affrontarle tutte e nel migliore dei modi. Al momento il Crotone non è completo perché siamo appena in quattordici, meno della metà dell’intero organico. Questo è il mio unico pensiero. Quando saremo al completo penseremo al prosieguo del campionato e come affrontare gli avversari di turno. I presenti si stanno allenando bene e saranno pronti per l’inizio della stagione, anche se il numero ridotto di giocatori non consente di fare una determinata preparazione (amichevole). La partenza del Crotone sarà dignitosa con la squadra al completo e sono fiducioso che questo si verificherà prima della chiusura del calciomercato. In ogni caso per noi sarà un campionato molto ... Leggi su laprimapagina

