Calendario Serie A 2020/2021: segui il sorteggio LIVE (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calendario Serie A 2020/2021: il sorteggio LIVE del nuovo Calendario per la prossima stagione della Serie A. I dettagli Inizia ufficialmente la Serie A 2020/2021. A partire dalle ore 12.00 conosceremo il nuovo Calendario per la prossima stagione, che per via delle nuove regole legate al distanziamento sociale sarà svelato soltanto via web tramite il sito internet, gli account sociale ed il canale YouTube della Lega Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Calendario Serie A 2020/2021 Aggiornamenti a partire dalle ore 12.00 Criteri di compilazione del Calendario di ... Leggi su calcionews24

