Calendario di calcio Serie A 2020-2021 da scaricare e stampare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Con un po' di ritardo rispetto al passato e con tanti problemi dovuti alla pandemia, la nuova stagione calcistica può finalmente iniziare con il sorteggio del fitto Calendario di Serie A per il campionato di calcio 2020 / 2021.Come da tradizione, su Navigaweb.net si può scaricare il Calendario di calcio 2020/2021 da stampare, compatto, tutto in una pagina, tascabile, con l'elenco di tutte le partite giornata per giornata, in formato Excel o PDF, da stampare o compilare sul computer.Oltre all'elenco delle partite con le date sia del girone di andata che di ritorno, ci sono anche gli spazi per segnare i risultati a penna o matita, oppure anche da compilare al computer se si ... Leggi su navigaweb

