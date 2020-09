Calciomercato serie C LIVE: Brighenti alla Juventus Under 23 (Di mercoledì 2 settembre 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Mercoledì 2 settembre 19.00 Catania, arriva Andrea Zanchi – Il Catania ha acquisito a titolo definitivo Zanchi. Contratto biennale 18.00 Michele Franco passa dal Monza alla Pro Sesto – Il difensore arriva a titolo definitivo 17.30 Il Lecco ha acquistato Antonio Ricci – Il giovane attaccante è in ritiro con la Prima Squadra 17.00 Arezzo, acquistati Ciro Cipolletta e Mirko Bortoletti – Le due operazioni sono ufficiali 16.30 Celli alla Virtus Francavilla Calcio – Il club ha ... Leggi su calcionews24

