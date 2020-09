Calciomercato serie B ultime news LIVE: Ricci alla Fiorentina? Parla Corsi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Mercoledì 2 settembre 19.30 Empoli, il presidente Corsi su Ricci alla Fiorentina: «Credo possa esserci un interesse» – Il presidente ha rivelato che potrebbe esserci un interesse, ma non c’è alcuna trattativa 19.00 Perucchini dall’Empoli alla Pistoiese – Il portiere si trasferisce a titolo definitivo 17.00 Voltan ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Vidal-#Inter, l'accordo c'è: biennale con opzione da 6 milioni netti. Ma prima deve svincolarsi col #Barcellona… - SkySport : Juventus, Arthur si presenta in conferenza stampa in diretta LIVE #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport… - Gazzetta_it : #Calciomercato #Milan, accordo col Brescia per #Tonali. Imminente l’annuncio - codapurple : RT @violanews: Dal Sudamerica: 'Torreira-Fiorentina, si chiude ad ore. L'uruguagio spinge per tornare in Serie A' - - Sicilianodoc7 : RT @calciomercatoit: #Lazio, #Inzaghi critico sul calendario: 'Tanti scontri diretti in trasferta al ritorno, incastri con la Champions dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato Serie B LIVE: le trattative di oggi GianlucaDiMarzio.com Serie A: Spezia;Italiano "vogliamo essere pronti al debutto"

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 SET - "Sappiamo che saranno tutte gare difficili, soprattutto per noi che siamo una neopromossa. Abbiamo poco tempo per preparare l'inizio del campionato. Sarà però bello ed emo ...

LIVE SARNANO: Salernitana-Matelica 0-0, Lopez salva sulla linea

32'minuto: rischia grosso la Salernitana, complice una ingenuità del portiere Guerrieri. Salva Lopez sulla linea con un intervento fondamentale. 30'minuto: gara noiosissima, senza occasioni da gol e c ...

