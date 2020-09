Calciomercato Roma: ottimismo per il ritorno di Smalling. Le ultime (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calciomercato Roma: ottimismo per il ritorno di Chris Smalling in giallorosso, trattativa con il Manchester United La Roma sta provando a riportare in giallorosso Chris Smalling. Secondo quanto riporta Sky Sport c’è fiducia per la felice conclusione dell’affare che consentirà al difensore inglese di tornare a Trigoria. A differenza di quanto accaduto un anno fa, la Roma non ha intenzione di basare la trattativa su un prestito ma, piuttosto, vuole acquistare Smalling a titolo definitivo. Il Manchester United sta aspettando un’offerta ufficiale ma, come detto, c’è ottimismo per la fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

