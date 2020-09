Calciomercato Roma, maxi scambio con il Napoli: i giallorossi insistono per Milik, gli azzurri puntano Under (Di mercoledì 2 settembre 2020) Continua la trattativa per portare Arek Milik alla Roma.VIDEO Serie A, sorteggiati i calendari: tutte le date dei big match della stagione 2020/21Dopo il cambio di strategia da parte della Juventus, il club giallorosso starebbe compiendo passi decisivi per chiudere l'operazione che porterebbe il centravanti polacco alla corte di Paulo Fonseca. Con i bianconeri che stanno per chiudere l'acquisto di Luis Suarez dal Barcellona, il club capitolino potrebbe riuscire a concretizzare l'affare che vedrebbe anche partire Cengiz Under: il laterale offensivo turco sarebbe la pedina di scambio perfetta destinata a vestire la maglia del Napoli qualora dovesse andare in porto l'addio di Milik. La punta centrale non fa più parte del progetto ... Leggi su mediagol

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, è fatta per l'arrivo di Kolarov dalla Roma Contratto di un anno con opzione per il secondo… - SkySport : Atalanta, è fatta per l'arrivo di Karsdorp dalla Roma: le news di calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma-#BayerLeverkusen, accordo per #Schick: le cifre dell'operazione - Mediagol : #Calciomercato Roma, maxi scambio con il #Napoli: i giallorossi insistono per Milik, gli azzurri puntano Under… - RRomanistait : RT @BombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA - #Milik ad un passo dalla #Roma: ecco quando potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca ?? Coinvolto nella… -