Calciomercato Roma | in chiusura la cessione di Schick al Bayer Leverkusen

Calciomercato Roma: Patrick Schick continuerà a giocare in Germania al Bayer Leverkusen. Tutto fatto per la cessione del ceco Come riporta Gianluca Di Marzio è in chiusura la cessione di Patrick Schick al Bayer Leverkusen. I due club hanno sistemato gli ultimi dettagli e ora si aspettano solo i comunicati ufficiali. 26 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita: queste le cifre che il Bayer Leverkusen riconoscerà alla Roma per l'attaccante.

