Calciomercato Napoli, la Roma pensa sia a Nikola Maksimovic sia a Sokratis Papastathopoulos (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Roma cerca dei difensori centrali e incrocia ancora una volta il Napoli sul mercato. Si pensa a Nikola Maksimovic e a Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal, obiettivo degli azzurri. Sono entrambi in scadenza di contratto a giugno del 2021, in entrambi i casi si può provare a strappare un buon prezzo, considerando anche con il Napoli ci sono in piedi altri discorsi, da Arkadiusz Milik a Cengiz Under, passando per Alessio Riccardi. Il Napoli, intanto, ha una certezza: quella di voler blindare Alex Meret. Non era così scontato. Dunque, chi lo vuole, a prescindere dalla formula dell’affare, dovrà pagare l’intero valore del cartellino. Un eventuale addio a titolo definitivo costerà al club ... Leggi su calciomercato.napoli

