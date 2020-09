Calciomercato Milan: obiettivo Chiesa ma la Fiorentina vuole 70 milioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calciomercato Milan: il club rossonero è scatenato e dopo Brahim Diaz e Tonali vuole anche Federico Chiesa. I dettagli Il Milan non si ferma più. Dopo aver rinnovato il contratto a Ibrahimovic e aver chiuso per Tonali e Brahim Diaz, il club rossonero ha messo gli occhi su Federico Chiesa. Secondo Tuttosport l’esterno d’attacco considera chiusa la sua esperienza in viola e Commisso gli darà il via libera per andare se porterà un’offerta congrua al suo valore. Il club toscano valuta Chiesa almeno 70 milioni e, come spiega il quotidiano torinese, il Milan non arriverà mai a quella cifra, così senza contropartite e con un trasferimento a titolo definitivo. Per questo sta ... Leggi su calcionews24

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - Gazzetta_it : #Calciomercato #Milan, accordo col Brescia per #Tonali. Imminente l’annuncio - SkySport : Calciomercato Milan, trattativa ai dettagli per Brahim Diaz - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Ritorno di @gerardeulofeu: operazione non prioritaria - #ACMilan #Milan #weareacmilan… - RudyGaletti : #Calciomercato #Milan, ecco il piano per arrivare a #Chiesa. ?????? #calcio #SerieA -