Calciomercato, le notizie di oggi – La nuova Inter, il futuro di Higuain, il padre di Messi allo scoperto [FOTO] (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – L’Inter vuole innesti di peso per regalare a Conte una rosa in grado di puntare immediatamente ai trofei. Dopo la finale di Europa League raggiunta, ma persa, i nerazzurri vogliono alzare l’asticella sia in campionato che nelle coppe europee, stavolta in Champions League. Una rosa già ampia che rischia di diventare extra-large con altri colpi. Ecco spiegata la beffa su Tonali, obiettivo per il centrocampo. Marotta e Ausilio, infatti, vogliono prima sfoltire. Tanti i giocatori rientrati dal prestito e che non fanno parte del progetto e che dunque andranno piazzati. I vari Perisic, Nainggolan, Joao Mario e Dalbert. Poi da decifrare tante situazioni come quelle di Gagliardini, Brozovic, Vecino, Eriksen e Skriniar. A questi si aggiungono gli addii già ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : La #Fiorentina anche su #Roca dell'#Espanyol - CalcioWeb : #Calciomercato, le notizie di oggi – La nuova #Inter, il futuro di #Higuain, il padre di #Messi allo scoperto [FOTO… - PianetaMilan : #Calciomercato - #Benevento, ufficiale l'arrivo di #Lapadula: il comunicato - VoceGiallorossa : ???Bucchioni: '@EdDzeko e @LuisSuarez9 per la @juventusfc. Paratici-@OfficialASRoma? I giallorossi sembra stiano stu… - smexfirst : @zorrobw @mpj_emil Ma dove le prendete ste notizie. Magari non sanno neanche loro cosa succederà e voi dite che è t… -