Calciomercato Inter, colpacci sugli esterni e un big a centrocampo: il nuovo 11 di Conte [FOTOGALLERY] (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Inter vuole innesti di peso per regalare a Conte una rosa in grado di puntare immediatamente ai trofei. Dopo la finale di Europa League raggiunta, ma persa, i nerazzurri vogliono alzare l’asticella sia in campionato che nelle coppe europee, stavolta in Champions League. Una rosa già ampia che rischia di diventare extra-large con altri colpi. Ecco spiegata la beffa su Tonali, obiettivo per il centrocampo. Marotta e Ausilio, infatti, vogliono prima sfoltire. Tanti i giocatori rientrati dal prestito e che non fanno parte del progetto e che dunque andranno piazzati. I vari Perisic, Nainggolan, Joao Mario e Dalbert. Poi da decifrare tante situazioni come quelle di Gagliardini, Brozovic, Vecino, Eriksen e Skriniar. A questi si aggiungono gli addii già certificati di Borja Valero e Berni e la situazione ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #kolarov all’@Inter. Accordo raggiunto anche sul contratto del giocatore @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Vidal, risoluzione sempre più vicina con il @FCBarcelona. Poi sarà @Inter #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Vidal-#Inter, avanti tutta: vicina la risoluzione col #Barcellona - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #Vagiannidis, #Iliev e #Botis: aspettando i colpi, l'@Inter guarda al futuro - CalcioWeb : #Calciomercato #Inter, colpacci sugli esterni e un big a centrocampo: il nuovo 11 di #Conte [FOTOGALLERY] - -