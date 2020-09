Calcio, serie A: ecco il calendario, si parte con Fiorentina – Torino. Lazio Atalanta e Benevento-Inter, primi posticipi (Di mercoledì 2 settembre 2020) La serie A parte il 19 settembre con Benevento-Inter (posticipata), Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria, Lazio-Atalanta (posticipata), Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia, Hellas Verona-Roma. Leggi su firenzepost

Rinviate Benevento-Inter e Lazio-Atalanta. Alla seconda c'è Roma-Juve Varato il calendario di Serie A. Si parte... con il botto rimandato. Perché Lazio-Atalanta, il big match della prima giornata, ...Foto Alessandro La Rocca/LaPresse 28-09-2019, Sport- Calcio Campionato di Calcio Serie C Girone/A 2019-2020- Robur Siena vs Pistoiese - Stadio A.Franchi Siena nella foto: pallone serie C Photo ...