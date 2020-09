Calcio a 5, qualificazioni Europei 2020: Italia inserita nel gruppo 7 con Belgio e Finlandia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Quest’oggi si è tenuto il sorteggio dei gironi di qualificazione per gli Europei di Calcio a 5 del 2022, il cui atto conclusivo verrà disputato in Olanda dal 19 gennaio al 6 febbraio. L‘Italia è stata inserita nel gruppo 7 insieme a Belgio, Finlandia e la vincente della sfida tra Montenegro e Lituania; staccheranno il pass per la fase finale le prime due classificate degli otto gironi e le sei migliori seconde, mentre le due peggiori seconde si affronteranno in un play-off per conquistare l’ultimo slot disponibile. Leggi su sportface

OA_Sport : Calcio a 5, Qualificazioni Europei 2022: l’Italia nello stesso girone di Belgio e Finlandia - HCE__ : RT @Sportellate_it: Nel ‘69, a seguito delle semifinali per le qualificazioni al mondiale di Messico ‘70, tra El Salvador e Honduras scoppi… - framis74 : RT @Sportellate_it: Nel ‘69, a seguito delle semifinali per le qualificazioni al mondiale di Messico ‘70, tra El Salvador e Honduras scoppi… - ftblsm : RT @Sportellate_it: Nel ‘69, a seguito delle semifinali per le qualificazioni al mondiale di Messico ‘70, tra El Salvador e Honduras scoppi… - lorenzolari90 : RT @Sportellate_it: Nel ‘69, a seguito delle semifinali per le qualificazioni al mondiale di Messico ‘70, tra El Salvador e Honduras scoppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio qualificazioni Calcio a 5, Qualificazioni Europei 2022: l’Italia nello stesso girone di Belgio e Finlandia OA Sport Calcio a 5, Qualificazioni Europei 2022: l’Italia nello stesso girone di Belgio e Finlandia

E’ andato in scena quest’oggi il sorteggio della fase di qualificazione agli Europei 2022 di calcio a cinque. Le squadre sono state suddivise in otto gironi da quattro, da disputarsi con match in casa ...

Corsa a Euro 2022: sulla strada Azzurra il Belgio, (di nuovo) la Finlandia e una fra Montenegro e Lituania

Per la prima volta in una fase di qualificazione all’Europeo di futsal, il sorteggio di Nyon ha diviso le squadre in otto gironi da quattro, da disputarsi con gare in casa e in trasferta in una finest ...

E’ andato in scena quest’oggi il sorteggio della fase di qualificazione agli Europei 2022 di calcio a cinque. Le squadre sono state suddivise in otto gironi da quattro, da disputarsi con match in casa ...Per la prima volta in una fase di qualificazione all’Europeo di futsal, il sorteggio di Nyon ha diviso le squadre in otto gironi da quattro, da disputarsi con gare in casa e in trasferta in una finest ...